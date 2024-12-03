WSJ: США и ФРГ против вступления Украины в НАТО

Одни из главных государств-членов Североатлантического альянса, среди которых Соединенные Штаты и Германия, высказываются против принятия Украины в НАТО. Они боятся роста напряженности с РФ, рассказали источники американского издания The Wall Street Journal (WSJ), сообщает ТАСС .

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться приглашения страны в НАТО на официальном уровне. При этом политик допускает, что принятие в Североатлантический альянс может произойти только после завершения боевых действий с Россией.

Зеленский хочет, чтобы министры иностранных дел стран Североатлантического альянса выписали рекомендацию своим лидерам о том, что Украину необходимо пригласить в НАТО. Однако даже до подобного шага еще далеко.

Ранее Зеленский изменил позицию по вопросу приглашения Украины в НАТО. Он отметил, что Киев не согласится с частичным принятием государства в альянс.