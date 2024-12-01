Зеленский изменил позицию по вопросу приглашения Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с высшими европейскими чиновниками изменил позицию по вопросу приглашения страны в НАТО, заявив, что Киев никогда не примет частичное приглашение в альянс, сообщает ТАСС .

«Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что <…> все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдет», — сказал Зеленский.

При этом на днях украинский лидер выразил готовность завершить «горячую фазу войны», если Североатлантический альянс возьмет «под свой зонтик» подконтрольные Киеву территории.

Как пишет агентство Bloomberg, заявление Зеленского о возможности окончания конфликта с Россией без возвращения Киеву территорий стало «сильным сигналом» о его намерениях.