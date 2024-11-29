Зеленский заявил о готовности завершить конфликт с Россией при одном условии
Владимир Зеленский готов завершить «горячую фазу войны» ради членства в НАТО с теми территориями, которые находятся под контролем Киева, сообщает РБК.
«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо накрыть „зонтиком НАТО“ ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — заявил он
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что если Украину примут в альянс, это станет угрозой для безопасности России.
Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на прежних условиях, включая отказ Украины вступать в НАТО.