Путин рассказал об условиях для переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по вопросу украинского кризиса на прежних условиях. Ранее глава государства в числе условий о прекращении огня называл вывод ВСУ из новых регионов России и отказ Киева вступать в НАТО, сообщает ТАСС .

Путин также обратил внимание, что ставил для Украины не условия для переговоров, а условия мира.

«Я предварительных условий не формулировал. Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие. Я просто говорил о наших условиях мира», — сказал российский президент.

Владимир Путин добавил, что об условиях долгосрочного мира с Украиной он подробно говорил в июне на встрече с руководством МИД РФ.

Во время июньского выступления президент заявлял о ряде условий, среди которых вывод войск Украины из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также невступление Киева в НАТО. Вместе с тем Путин указывал, что у Украины должен быть безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус, а с России должны снять все санкции.

