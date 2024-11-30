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Bloomberg: Зеленский дал мощный сигнал, что готов не возвращать территории

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности окончания конфликта с РФ без возвращения страной территорий стало «сильным сигналом» о его намерениях, сообщает Газета.ru .

Как пишет Bloomberg, на сегодняшний день Зеленский подал очень сильный сигнал.

Ранее украинский лидер в интервью Sky предложил завершить «горячую фазу войны» ради членства страны в НАТО с территориями, который сейчас контролирует ВСУ.

Также президент США Джо Байден стал сильнее поддерживать Киев в последние недели нахождения на должности главы государства. Такое решение призвано укрепить позиции Зеленского на переговорах о прекращении огня с РФ. Их может инициировать избранный американский президент Дональд Трамп.