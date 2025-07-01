Школьник в Петербурге выстрелил в ногу пенсионерке из пневматической винтовки

В Санкт-Петербурге в Невском районе школьник выстрелил из пневматической винтовки в пенсионерку. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 29 июня в 19:26 поступило обращение от 69-летней местной жительницы. Она заявила, что у дома 49, корпус 2, по Рыбацкому проспекту неизвестный подросток выстрелил ей в ногу из пневматического пистолета.

Позже полиция получила телефонограмму из медицинского учреждения, где сообщили о том, что у пенсионерки был выявлен ушиб бедра. После получения необходимой медицинской помощи женщину отпустили домой.

Правоохранительные органы в скором времени установили личность стрелявшего. Им оказался 13-летний учащийся одной из школ, проживающий недалеко от места происшествия. В тот день мальчик выстрелил из пневматической винтовки в сторону случайной прохожей. На данный момент с ребенком в сопровождении законных представителей инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактическую беседу.