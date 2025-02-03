В штаб-квартире Североатлантического альянса намерены обнародовать дискредитирующую информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда присвоили 1,5 млрд долларов, выделенных Киеву на вооружение, сообщает РИА Новости .

Согласно данным пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, также НАТО планирует раскрыть схему, по которой Зеленский и его окружение вывели за границу деньги, предназначенные для выплат компенсаций семьям 130 тыс. украинских военных, которые считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в штаб-квартире альянса хотят рассказать о том, что представители киевского режима продавали оружие террористическим группировкам в Африке.

Ранее агентство Reuters сообщало, что команда действующего американского президента Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года.