Команда американского президента Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — говорится в публикации.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Ранее политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо»назвал необычную причину подготовки к выборам президента на Украине. По его словам, причина заключается в требовании российского лидера Владимира Путина.

Кедми отметил, что на Украине начали активно дискутировать о возможном проведении выборов.