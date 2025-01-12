Политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» назвал необычную причину подготовки к выборам президента на Украине. По его словам, причина заключается в требовании российского лидера Владимира Путина, сообщает «Лента.ру» .

Кедми отметил, что на Украине начали активно дискутировать о возможном проведении выборов. Это может происходить на фоне твердых заявлений Путина о готовности вести переговоры только с законными представителями страны.

«Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Москва готова вести переговоры с легитимной законной властью», — объяснил политолог.

Он также напомнил, что нахождение Владимира Зеленского на посту президента Украины незаконно — переизбрания его на второй срок не было. Решение о том, кто будет управлять Украиной — за США, а они уже ищут замену Зеленского.

При этом сам нелегитимный украинский президент связал свой второй срок с окончанием конфликта на Украине. Он заявил, что после этого будет смотреть на возможность баллотироваться более позитивно.