Зеленский рассказал о планах на второй президентский срок

Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, связал свой второй президентский срок с окончанием конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом», — заявил политик.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за введенного в стране военного положения. По Конституции страны, вся полнота власти должна находиться у Верховной Рады.