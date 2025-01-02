Зеленский рассказал о планах на второй президентский срок
Зеленский связал свой второй президентский срок с окончанием конфликта
Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, связал свой второй президентский срок с окончанием конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом», — заявил политик.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за введенного в стране военного положения. По Конституции страны, вся полнота власти должна находиться у Верховной Рады.