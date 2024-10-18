«Страшно???»: МИД ответил на слухи об отправке армии Ким Чен Ына на СВО

МИД РФ одним словом отреагировал на новости об армии КДНР «во Владивостоке»
Политика

Представительство МИД РФ во Владивостоке прокомментировало публикацию агентства Yonhap о том, что 1500 северокорейских солдат якобы приехали во Владивосток и могут быть отправлены на СВО. Российские дипломаты ответили коротким вопросом.

«Страшно???» — говорилось в публикации представительства в ответ на статью южнокорейского СМИ.

Позже пост был удален из Telegram-канала представительства, однако в Сети остались скриншоты публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «практически включится» в конфликт в его стране. По словам политика, КНДР якобы встанет на сторону России.

До этого военный политолог Александр Перенджиев обвинил южнокорейские СМИ во лжи про якобы грядущую отправку войск КНДР в зону спецоперации на Украине.