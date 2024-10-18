«Страшно???»: МИД ответил на слухи об отправке армии Ким Чен Ына на СВО

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МИД РФ одним словом отреагировал на новости об армии КДНР «во Владивостоке»

Представительство МИД РФ во Владивостоке прокомментировало публикацию агентства Yonhap о том, что 1500 северокорейских солдат якобы приехали во Владивосток и могут быть отправлены на СВО. Российские дипломаты ответили коротким вопросом.

«Страшно???» — говорилось в публикации представительства в ответ на статью южнокорейского СМИ.

Позже пост был удален из Telegram-канала представительства, однако в Сети остались скриншоты публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «практически включится» в конфликт в его стране. По словам политика, КНДР якобы встанет на сторону России.

До этого военный политолог Александр Перенджиев обвинил южнокорейские СМИ во лжи про якобы грядущую отправку войск КНДР в зону спецоперации на Украине.