Овчинский: около 2 тыс человек отметили День семьи, любви и верности в павильоне «Макет Москвы»

В выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 8 июля отметили Всероссийский праздник семьи, любви и верности почти 2 тыс. москвичей и гостей столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В течение дня сотрудники павильона знакомили посетителей с макетом центральной части города, выполненным в масштабе 1:400. Они рассказывали об истории создания макета, его интерактивных возможностях и о знаковых объектах столицы, представленных в миниатюре.

«Выставочный павильон привлек посетителей всех возрастов: от школьников, пришедших самостоятельно или в составе организованных групп, до взрослых. Особый восторг у гостей павильона вызвали светотехнические шоу – не просто развлечение, а уникальный способ знакомства с архитектурным наследием Москвы в цифровом формате. Благодаря таким проектам жители и гости столицы получают возможность по-новому взглянуть на нее, оценить ее богатую историю и динамичное развитие», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В праздничный день также прошли интерактивные викторины о Москве, победители которых получили памятные призы.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.