WP: европейский план безопасности для Украины — размещение войск вдали от фронта

По информации издания The Washington Post, европейский план гарантий безопасности для Украины включает размещение войск вдали от фронта в качестве «демонстрационного элемента», сообщает РБК .

В планах Европы также значатся восстановление ресурсов украинской армии и обучение военных ВСУ. При этом на Западе надеются, что США не перестанут помогать, будут предоставлять свои средства разведки и сбора информации.

Инициативу помогать Украине выразила так называемая «коалиция желающих». Эти страны допускают, что могут принять участие в миротворческой миссии на украинской территории. В коалицию вошли более 30 стран, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Италия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы совершают огромную ошибку, когда мешают усилиям американского президента Дональда Трампа как можно скорее урегулировать украинский кризис.