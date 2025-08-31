Песков: европейцы мешают усилиям Трампа по урегулированию украинского кризиса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейцы совершают огромную ошибку, когда мешают усилиям американского президента Дональда Трампа как можно скорее урегулировать украинский кризис, пишет ТАСС .

«Европейцы мешают этим усилиям (по урегулированию конфликта — ред.). Европейцы вставляют палки в колеса. Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость. Это большая ошибка», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, такие действия европейцев на самом деле не приносят добра Киеву, а, наоборот, ухудшают текущую ситуацию. Россия, в свою очередь, сохраняет настрой на установление мира. Москва готова решать проблему политико-дипломатическими средствами, но взаимности со стороны Киева пока нет, поэтому спецоперация продолжается.

Ранее сообщалось, что американский президент разочарован тем, какие требования по урегулированию украинского кризиса выдвигает Европа и президент Украины Владимир Зеленский. Собственная позиция Трампа заключается в том, что Зеленский и европейские партнеры должны признать неизбежность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мирного урегулирования.