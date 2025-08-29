СМИ: Трамп разочарован требованиями Европы и Зеленского

сегодня в 18:39

Журнал The Atlantic опубликовал материал, согласно которому президент США Дональд Трамп назвал разочаровывающими требования Европы и Владимира Зеленского: тот не готов уступать территорию Украины, сообщает «Царьград» .

Собственная позиция Трампа заключается в том, что Зеленский и европейские партнеры должны признать неизбежность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мирного урегулирования.

Как отмечают журналисты, глава американской администрации стремится избежать углубления вовлеченности США в украинский кризис, чтобы сохранить поддержку движения MAGA.

Трамп возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на Украине на своего предшественника, Джо Байдена.

По словам высокопоставленного чиновника, приоритет Трампа — скорейшее завершение конфликта. Он подчеркнул, что способ достижения этой цели для него практически не имеет значения.