Стало известно, чем закончилась встреча стран ЕС по экспроприации активов РФ

Переговоры представителей стран — участниц Евросоюза, посвященные вопросу конфискации российских активов, не принесли желаемого результата, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Дипломаты стран ЕС не смогли достичь соглашения по вопросу изъятия активов РФ. Мероприятие закончилось безрезультатно.

«Послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Послы не приняли практических решений», — сказал дипломат.

Ранее бельгийский парламент встал на сторону жесткой позиции премьера Барта Де Вевера, который подтвердил, что не допустит экспроприации замороженных российских активов без юридических гарантий от всех стран Евросоюза.

Также стало известно, что США контактируют со странами-участницами Евросоюза с целью блокировки плана Еврокомиссии по экспроприации активов России. Вашингтон строит на эти средства свои планы – хочет взять их под свой контроль.

