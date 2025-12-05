У США свой интерес: зачем Вашингтон хочет помешать ЕК экспроприировать активы РФ

Соединенные Штаты взаимодействуют с государствами Евросоюза, чтобы блокировать план Европейской комиссии по экспроприации активов РФ. Их Вашингтон в дальнейшем хочет взять под собственный контроль, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В рамках проведения такой работы Штаты настаивают на том, что средства важно применить для достижения мира в конфликте между Россией и Украиной. На продолжение боевых действий их направлять не нужно.

В будущем США могут использовать эти средства для «послевоенных инвестиций на Украине». Контролировать этот процесс будет Вашингтон.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании создает механизм конфискации активов РФ в размере 8 млрд фунтов стерлингов (примерно 10,6 млрд долларов). В дальнейшем их собираются отправить Украине.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.