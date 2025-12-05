Лондон может передать Киеву активы РФ на 8 млрд фунтов стерлингов

сегодня в 03:32

Правительство Великобритании разрабатывает механизм конфискации российских активов в размере 8 млрд фунтов стерлингов (около 10,6 млрд долларов) для их последующей передачи Киеву, сообщает ТАСС .

По данным The Times, Лондон стремится согласовать единую позицию западных стран в рамках схемы «репарационного кредита».

Инициатива британского кабинета следует за предложением Еврокомиссии экспроприировать все замороженные в Европе российские активы на сумму 210 млрд евро для финансирования Украины в 2026–2027 годах.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко предупредил, что Москва подготовила ответные меры на случай конфискации, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул неизбежность реакции на такие действия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.