«Кто на шухере, кто грабит»: Песков высказался о разговорах ЕС про активы России

сегодня в 12:41

Песков заявил, что ЕС ведет себя как «банда», говоря о замороженных активах РФ

Разговоры, которые в ЕС ведутся по поводу изъятия замороженных активов РФ, похожи на поведение банды. В любом случае причастные будут нести ответственность в том или ином виде, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: „Ребята, давайте вместе нести ответственность“» — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что без ответа подобные действия не останутся. Россия предпримет все необходимые действия, чтобы причастные к таким противоправным действиям понесли юридическую и другую вероятную ответственность.

ЕС обсуждает вероятность экспроприации 210 млрд активов РФ, которые были им заморожены. На эти средства там планируют поддержать Киев. Лидеры государств ЕС дали задачу детально изучить риски подобного решения Еврокомиссии.

