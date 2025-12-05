Премьер Бельгии получил овацию за отказ от передачи российских активов ЕС

Бельгийский парламент поддержал жесткую позицию премьера Барта Де Вевера, который подтвердил, что не допустит экспроприации замороженных российских активов без юридических гарантий от всех стран ЕС, сообщает ТАСС .

Глава кабинета подчеркнул, что Бельгия остается лояльным союзником Украины, но Еврокомиссия не может требовать «невозможного» — принятия односторонних финансовых рисков.

Де Вевер настаивает, чтобы все суверенные российские активы, заблокированные в других странах ЕС, были изъяты на тех же условиях, что и в Бельгии, а финансовые риски были распределены между всеми членами союза.

5 декабря состоится закрытая встреча с Урсулой фон дер Ляйен и Фридрихом Мерцем, которые попытаются убедить бельгийского лидера смягчить требования.

Окончательное решение будет принято на саммите ЕС 18–19 декабря.