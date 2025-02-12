США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля
Российский гражданин, который находится в тюрьме в США, на днях вернется в родную страну после помилования американца Марка Фогеля в РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль пока не раскрывает личность россиянина, который вернется на Родину, сообщает РИА Новости.
Соотечественника отпустят в Россию по итогам контактов с американскими властями. Имя этого человека станет известно после его возвращения домой, подчеркнул Песков.
«Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию», — сказал пресс-секретарь главы государства.
11 февраля в США вернулся американский гражданин Марк Фогель, которого в России осудили на 14 лет колонии за сбыт наркотиков. Мужчина получил помилование и после возвращения поблагодарил президента России Владимира Путина, назвав его великодушным.