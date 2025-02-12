Помилованный американец Фогель с банкой пива обратился к Путину

Американец Марк Фогель после возвращения в США поблагодарил российского президента Владимира Путина, который подписал указ о его помиловании. Фогель назвал главу России великодушным человеком, сообщает Mash .

Фогель встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами. По возвращении ему вручили банку пива и американский флаг, после чего он начал отвечать на вопросы журналистов, стоя рядом с Трампом.

«Я также должен отметить, что президент Путин был великодушен и проявил себя как настоящий государственный деятель, даруя мне помилование», — сказал Фогель.

Гражданина США, работавшего в англо-американской школе в Москве, осудили в 2022 году по статье о сбыте наркотиков. Фогеля приговорили к 14 годам лишения свободы. Он получил президентское помилование, накануне его вернули в США.