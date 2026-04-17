США предупредили Европу о задержке поставок оружия из-за войны в Иране

США предупредил своих европейских партнеров о возможных задержках поставок некоторых видов вооружений из-за военной операции в Иране, сообщает RT на Reuters.

Отмечается, что речь идет о нескольких европейских странах, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.

В статье также говорится, что военные действия с Ираном продолжают истощать запасы вооружений США.

8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Между странами в это время проводятся переговоры, однако договориться об окончании конфликта пока не выходит.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс при выступлении на форуме в Университете штата Джорджия сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение с Ираном.

