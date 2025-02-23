США планируют подписать с Украиной сделку по ископаемым на будущей неделе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон планирует подписать с Киевом сделку об использовании полезных ископаемых Украины на предстоящей неделе. Об этом сообщает ТАСС .

«Это соглашение в значительной степени направленно на возмещение всего, что мы сделали для украинского народа. Президент Дональд Трамп смотрит (на сделку) таким образом», — отметил Уиткофф в эфире CNN.

Ранее сообщалось о готовящейся сделке между Вашингтоном и Киевом по разработке украинских месторождений. Но документ не был подписан украинской стороной из-за отсутствия гарантий безопасности.

Также недавно Трамп заявил, что США от Украины нужны металл, нефть и «все, что угодно» для компенсации расходов.