Почти 1000 контейнерных площадок в Подмосковье модернизируют до конца года

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что специалисты закончат программу модернизации 950 контейнерных площадок до конца текущего года.

«В этом году мы охватили 950 контейнерных площадок, находящихся в программе модернизации, которая у нас началась в 2024 году. С учетом планов на будущий год мы охватим почти четыре тысячи контейнерных площадок. В этом году мы модернизировали 514 площадок, 134 перенесли и создали новые, и у 302 обеспечили надлежащий подъезд», — сказал Даниленко.

Он уточнил, что в ходе модернизации специалисты расширили контейнерные площадки, разместили дополнительные емкости для отходов. Даниленко подчеркнул, что в текущем году план по этой работе выполнен на 97%. Завершить мероприятия по модернизации планируется к 10 декабря.

Министр отметил, что среди лучших муниципалитетов, выполнивших программу на 100%: Ленинский, Красногорск и Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

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