Многодетная мама из Воскресенска Светлана Спирина победила в номинации «Самая обаятельная мама 2026» III Областного конкурса многодетных матерей «Имя ее — Мама». Финал прошел 22 ноября в Доме культуры «Яуза» в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Светлане Спириной вручили диплом в номинации «Самая обаятельная мама 2026». Организатором конкурса выступил благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток».

По словам начальника соцзащиты Ольги Лузяниной, Светлана воспитывает пятерых детей: Еву, Майю, Софию, Руслана и Алию. Старшие помогают младшим, а малыши перенимают их привычки и увлечения. Каждый ребенок нашел занятие по душе.

Семья любит спорт: тренировки и соревнования стали частью повседневной жизни. Светлана ценит не столько награды, сколько дисциплину, ответственность и настойчивость, которым учатся дети. Еще одно семейное увлечение — разведение голубей. Дети наблюдают за птицами и вместе с отцом учатся заботиться о природе.

«Главное достижение — это не успехи детей в учебе или спорте. Важнее, чтобы они оставались добрыми, отзывчивыми и всегда знали: в семье их поймут, поддержат и будут рядом», — отметила Светлана.

Девиз семьи — «Самые сильные люди — это те, кого поддерживает любимая семья». По словам Светланы, он помог ей решиться на участие в конкурсе и пройти испытания до финала.

Участницы представляли творческие номера и социальные проекты, демонстрировали кулинарные таланты и авторские образы. Сотрудники управления соцзащиты поддерживали Светлану на всех этапах. Коллектив поздравил победительницу и пожелал ей и ее семье двигаться вперед, пробовать новое и верить в свои силы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.