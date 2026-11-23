Выбиты стекла, ранен человек: кислородный баллон взорвался в жилом доме в Москве Происшествия сегодня в 14:53

В жилом доме на Открытом шоссе в Москве взорвался кислородный баллон. Ранен человек, сообщает «112».

Инцидент произошел на востоке столицы. По предварительным данным, трехлитровый кислородный баллон взорвался в жилом доме. На данный момент известно об одном пострадавшем. В доме взрывной волной выбило стекла. Экстренные службы уже работают на месте происшествия. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.