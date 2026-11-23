В Подмосковье работают 225 парков — на семь больше, чем годом ранее. Новые площадки — «Лиаз» в Орехово-Зуеве, «Городская массовка» и «Прибрежный» в Истре, «Волхонка» в Богородском округе, «Вишняковский лесопарк» в Балашихе, «Спутник» в Щелкове и «Восьмидорожье» в Раменском. В 2026 году ожидается на 10 млн посещений больше, чем в 2025-м.

С 15 по 25 октября представители трех региональных министерств проверили все парковые дирекции. По итогам составили планы устранения замечаний. К зиме подготовлены более 2,6 тыс. сотрудников, 441 единица уборочной техники и свыше 7,5 тыс. единиц ручного инвентаря. Соль и реагенты запрещены из-за вреда деревьям и почве.

Зампред правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил о подготовке 48 катков с искусственным льдом, 30 — с натуральным, 68 лыжных трасс протяженностью 211 км и 41 тюбинговой горки. Запись на 48 катков доступна на sport.mosreg.ru и в мобильном приложении. QR-коды для регистрации разместят у павильонов, на стендах и в соцсетях.

Лыжные трассы будут прокладывать минимум дважды в неделю, после снегопадов, перед соревнованиями и выходными. В оттепель тяжелая техника создаст жесткую основу. На трассах длиннее 1,5 км поручено организовать прокат.

До 10 декабря катки с искусственным льдом подключат к единой сети видеонаблюдения для контроля заполняемости и безопасности. Предусмотрены теплые раздевалки, зоны ожидания, прокат с онлайн-бронированием и QR-оплатой, фудтраки, музыка, иллюминация и праздничные мероприятия.

О снегопадах службы уведомляют в соцсетях и чатах. Небольшой снег убирают в течение трех часов после окончания, при циклоне — с его начала. Деревья и крыши осматривают каждые четыре часа, снег вывозят после снегопада. При гололеде дорожки посыпают гранитной крошкой не позднее часа после установления минусовой температуры. Главам поручено обеспечить бесперебойную работу парков и безопасность весь сезон.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.