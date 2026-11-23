На сайте МВД появилась ориентировка на розыск мужчины, чьи данные полностью совпадают с данными протоиерея Находкинской епархии. По какой статье Уголовного кодекса его ищут, не уточняется, сообщает VLADIVOSTOK1.RU .

Источник в самой Находкинской епархии подтвердил, что священника сняли с должности настоятеля, он пропал. Подробностей, в том числе об уголовном деле, собеседник не привел, а официально в епархии ситуацию не комментируют.

По сведениям Telegram-канала Newsbox24, священнослужитель скрылся не один. Якобы, узнав, что на него собираются написать заявление, он вышел из храма и пропал вместе с семьей. Проверить эту информацию на момент публикации не удалось.

Резонанс вызвала и сама история: настоятель храма в селе Владимиро-Александровское якобы обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Приморская журналистка Лада Глыбина в своем Telegram-канале призвала не спешить с выводами. Она напомнила, что у священника 9 детей, а прихожане отзываются о нем как о достойном человеке, и допустила, что обвинения могут оказаться клеветой или оговором. Журналистка попросила следствие быть максимально объективным и отметила, что в сельской местности такие скандалы мгновенно разрушают репутацию.

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