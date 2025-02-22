Украина предложила США изменить проект соглашения по полезным ископаемым

Журналист американского Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X опубликовал пост, в котором заявил, что Киев внес коррективы в проект соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и направил их властям США, сообщает Газета.ru .

Согласно сведениям, полученным от источника, который вовлечен в процесс переговоров, на данный момент план дальнейших действий не утвержден.

При это подробности предложенных изменений не раскрываются.

Ранее американский телеканал Sky сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов подписать соглашение с США о правах на добычу полезных ископаемых в стране из-за ряда проблемных вопросов.