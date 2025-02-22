Sky: Зеленский не готов на сделку c США по полезным ископаемым в текущем виде

Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не готов подписать соглашение со Штатами о правах на добычу полезных ископаемых в стране в нынешнем виде документа, сообщает Lenta.ru .

Как передал телеканал Sky, в соглашении есть ряд проблемных вопросов. Как считает источник, Зеленский полагает, что в текущем виде документ не отражает «партнерство двух стран» — там прописаны только обязательства Киева.

Журналисты напомнили, что подписание соглашения в ближайшее время на текущей неделе анонсировал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Также переговорщики из США, вероятно, подняли вопрос об отключении Starlink для ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что запретил украинским министрам подписывать соглашение о доступе США к полезным ископаемым в стране.