Дзюдоисты из Фрязино выиграли этап международного турнира «Битва городов»

Сборная Фрязино победила в командном зачете второго отборочного этапа международного турнира по дзюдо «Битва городов», который прошел 25–28 октября в Москве. Команда Химок завоевала бронзу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире участвовали сильнейшие юношеские команды из регионов России и зарубежных стран. Сборная Фрязино, победившая в «Битве городов-2025», выступала в квартете «Б» с командами Липецка, Уссурийска и Омска.

Дзюдоисты Фрязино выиграли все предварительные встречи, завершив большинство схваток досрочно с сухим счетом. Только липчане одержали две победы над подмосковными спортсменами, что не повлияло на общий результат.

В полуфинале «Фрязино» обыграло «Химки» со счетом 13:5, а в финале победило «Москву» — 13:7. Команда столицы заняла второе место в общекомандном зачете.

Сборная Химок стала третьей в высшем дивизионе «Михаил Кутузов», где выступали восемь команд. В поединке за бронзу химчане победили Липецк со счетом 13:5. Уступая 1:3, они выиграли семь схваток подряд и переломили ход встречи.

11 ноября сборная Химок выступит в Белграде (Сербия) на международном стыковом турнире против команды Селенгинска и двух сербских команд. Победитель получит путевку в Суперфинал, который пройдет 3–17 декабря в Москве.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.