Зеленский запретил своим министрам подписывать соглашение с США о ресурсах

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Зеленский отказал в подписи соглашения о ресурсах с США

Владимир Зеленский заявил, что запретил украинским министрам подписывать соглашение о доступе США к полезным ископаемым на Украине, сообщает РИА Новости .

«Соглашение подписывается на уровне министров. Я не дал министрам подписать это соглашение», — заявил Зеленский во время брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик пояснил, что документ не учитывает интересы Украины. В частности, США не предоставляют гарантии безопасности.

Ранее документ был представлен на подпись Зеленскому вице-президентом США Джей-Ди Вэнсу., но был переработан и с правками возвращен американской стороне.