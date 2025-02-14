«Такое не повторяю»: Зеленский объяснил, почему не подпишет соглашение в Мюнхене

Зеленский со словами «помним, что было» отказался подписывать договор в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об урегулировании на Украине не может быть подписано в Мюнхене, «потому мы помним, что здесь было подписано». Он добавил, что речи о мирном договоре «сейчас не идет», сообщает украинская «Страна.ua» .

«Потому что это Мюнхен. И мы помним, что здесь было подписано — я такое не повторяю», — заявил Зеленский, комментируя свой отказ подписывать мирное соглашение в Мюнхене.

Вероятно, украинский президент имел в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное между Германией, Королевством Италией, Великобританией и Францией.

Владимир Зеленский добавил, что готов встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чтобы обсудить передачу украинских полезных ископаемых. Ранее американский президент Дональд Трамп говорил, что Киев «по сути согласился» передать Вашингтону 500 млрд долларов полезными ископаемыми в обмен на военную помощь.

Между тем вице-президент США Вэнс заявил, что готов прилететь в Москву на переговоры по Украине.