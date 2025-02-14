Вице-президент США Вэнс: я готов лететь в Москву на переговоры по Украине
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что готов посетить Москву для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности политик также резко раскритиковал Европейский союз, сообщает украинская «Страна.ua».
Вэнс подчеркнул, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а опасность внутри самого континента. В этом контексте вице-президент упомянул отмену выборов в Румынии и нападки на свободу слова.
Он также призвал европейские власти слушать своих избирателей, а не игнорировать их мнение. Вэнс добавил, что жители Европы также не хотят видеть бесконтрольный наплыв мигрантов.
Во время выступления в Мюнхене политик также озвучил условие, при котором США «перезагрузят» отношения с Россией.