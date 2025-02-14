Вице-президент США Вэнс: я готов лететь в Москву на переговоры по Украине

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что готов посетить Москву для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности политик также резко раскритиковал Европейский союз, сообщает украинская «Страна.ua» .

Вэнс подчеркнул, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а опасность внутри самого континента. В этом контексте вице-президент упомянул отмену выборов в Румынии и нападки на свободу слова.

Он также призвал европейские власти слушать своих избирателей, а не игнорировать их мнение. Вэнс добавил, что жители Европы также не хотят видеть бесконтрольный наплыв мигрантов.

Во время выступления в Мюнхене политик также озвучил условие, при котором США «перезагрузят» отношения с Россией.