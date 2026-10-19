Волонтеры и жители высадили яблони в общественных пространствах Капотни

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и Московский НПЗ совместно провели традиционную экоакцию по высадке деревьев в Капотне. В рамках мероприятия открыли обновленную уличную экспозицию про историю и биоразнообразие районе. Проект реализовали при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Жители района и волонтеры предприятия высадили несколько десятков молодых яблонь, являющихся символом Капотни. Молодые деревья украсят территорию парка на набережной, дворы, пешеходные зоны и общественные пространства. Саженцы появились по запросу жителей района.

«Мы видим улучшения экологической ситуации в городе каждый год. И в этом есть вклад каждого ответственного предприятия. Но экологичное производство — это только часть общей картины. Важно создавать вокруг человека живую комфортную среду. Поэтому мы поддерживаем реальные дела — высадку деревьев, грамотное благоустройство дворов и парков», — отметила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Как пояснил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, в текущем году акция состоялась уже в одиннадцатый раз.

«Наша команда волонтеров уже высадила на территории Юго-Восточного округа Москвы больше 9 тысяч различных деревьев и кустарников, сейчас их пополнил новый сад в Капотне. Выбор яблонь в этом году неслучаен — именно они изображены на гербе района. Капотня и Московский НПЗ активно развиваются вместе, органично дополняя друг друга», — подчеркнул Виталий Зубер.

Во время открытия обновленной уличной экспозиции «Атлас Капотни» участники акции подробнее узнали об уникальных особенностях, традициях и истории района. Выставка посвящена культуре, истории и природе района. В ней рассказывается про традиционные занятия местных жителей, включая работу на Московском НПЗ. Комфортные условия труда на современном производстве с цифровыми технологиями открывает широкие карьерные возможности.

«Атлас Капотни» — это небольшая энциклопедия самобытного столичного района. С ней могут ознакомиться все, кто гуляет в парке или приехал на экскурсию. Проект создавали краеведы, урбанисты, биологи, но очень активно участвовали и жители — благодаря этому он получился по-настоящему душевным. Мы рады, что выставка живет и развивается», — рассказала генеральный директор Музея Москвы Мария Баландина.

Выставка входит в экскурсионные маршруты района. Ее активно используют во время школьных экологических практикумов.

«Отдельная гордость района — наш парк. Над его проектом работали лучшие дизайнеры, которые сумели обыграть уникальный природный ландшафт поймы Москвы-реки. Волонтеры МНПЗ постоянно придумывают, как сделать его более уютным, комфортным и интересным. Это привлекает гостей со всего мегаполиса», — сказал исполняющий обязанности главы Управы района Капотня Сергей Каленский.