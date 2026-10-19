Студенты по всей РФ могут остаться без оценок из-за сбоя на платформе Stepik

По всей России студенты могут остаться без оценок из-за восьмидневного сбоя на образовательной платформе Stepik, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

С 11 октября образовательная платформа Stepik перестала работать после атаки беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимире. Из-за сбоя студенты по всей стране не могут выполнять учебные задания. Некоторые рискуют остаться без оценок. Полноценных альтернатив платформе у студентов нет.

19 октября компания объявила, что восстановление сервиса занимает больше времени, чем планировалось. Разработчики переносят платформу на новую инфраструктуру и проверяют данные. Когда сервис вернется в строй, пока неизвестно.

Stepik — отечественная образовательная платформа с онлайн-курсами по программированию, математике, иностранным языкам и другим предметам. Здесь размещают курсы различные университеты, компании и независимые преподаватели, а студенты могут смотреть лекции и решать задания.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.