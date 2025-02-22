Трамп: США и Киев «весьма близки» к достижению сделки по добыче ископаемых
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США от Украины нужны металл, нефть и «все, что угодно» для компенсации расходов, сообщает РИА Новости.
Трамп заявил, что США и Киев «весьма близки» к достижению сделки по добыче полезных ископаемых Украины.
Глава Белого дома добавил, что помимо редкоземельных металлов США хотят получить от Украины ее нефть и «все, что угодно» для компенсации выделенных Киеву средств.
Ранее сообщалось о готовящейся сделке между Вашингтоном и Киевом по разработке украинских месторождений. Однако документ не был подписан украинской стороной из-за отсутствия гарантий безопасности.
В ответ США представили новый вариант соглашения с ужесточенными условиями, где прибыль от деятельности украинских предприятий должна поступать в специальный фонд.