США обвинили Иран в попытке убить Трампа из мести за гибель Сулеймани

В зарубежных СМИ распространилась информация о якобы активных попытках Ирана убить кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

По данным издания, попытка ликвидировать Трампа и бывших высокопоставленных чиновников США связана с местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. По утверждениям СМИ, бывшие сотрудники Совета нацбезопасности самостоятельно тратят большие деньги для обеспечения собственной безопасности, так как американские власти игнорируют этот вопрос.

Окружение Трампа считает, что Иран пытается убить политика. В связи с этим кандидат в президенты уже запросил для своих перемещений военную авиатехнику. Также Трамп потребовал запретить полеты над его домами и митингами, которые проходят в рамках предвыборной гонки.

Летом 2024 года Трамп пережил покушение в Пенсильвании. Тогда пуля киллера задела его ухо, политику повезло, что в последний момент он неожиданно для стрелка повернул голову — выстрел прошел по касательной.