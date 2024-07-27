Дональд Трамп снял последнюю повязку с уха после покушения в Пенсильвании

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что достаточно быстро восстановился после покушения в Пенсильвании и уже снял последнюю повязку с уха, сообщает радио Sputnik со ссылкой на газету The Hill.

«Как вы, я думаю, видите, я хорошо шел на поправку и, по сути, только что снял последнюю повязку с уха», — сказал Трамп на мероприятии консервативной христианской организации Turning Point Action.

Ряд СМИ предполагал, что Трампа ранил осколок телесуфлера, однако накануне Федеральное бюро расследований официально сообщило, что бывший лидер США получил травму именно пулей.

Дональд Трамп едва не погиб в Пенсильвании 13 июля, когда во время его выступления 20-летний Томас Мэтью Крукс выпустил по сцене несколько пуль, но только одна задела ухо спикера. Кандидата в президенты после покушения доставили в больницу, где ему наложили повязку на ухо.