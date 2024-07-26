В ФБР заявили, что Трамп был ранен пулей, а не осколками телесуфлера

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что во время покушения кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп был ранен пулей, а не осколками телесуфлера, сообщает ТАСС .

Американская газета New York Times (NYT) совместно с экспертом-криминалистом Университета штата Монтана Робертом Махером провела анализ видеосъемки момента выстрела в политика.

В статье отметили, что Трамп был ранен первой из 8 пуль. На кадрах покушения была видна реакция экс-президента США после первых трех выстрелов. Согласно звуку на видео, между первым и вторым выстрелом прошло около секунды. Именно в этот момент Трамп схватился за ухо.

Вечером 13 июня 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. В результате покушения политик был ранен в ухо, его спасло движение головой за мгновение до выстрела. Снайперы Секретной службы ликвидировали стрелка.