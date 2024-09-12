США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

США пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявил в четверг представитель Госдепа Ведант Патель

«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать», — сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о разрешении ВСУ на удары западными ракетами по целям в России.

Патель подчеркнул, что на данный момент позиция Белого дома остается неизменной.

Ранее стало известно, что Киев передал Вашингтону список целей в России для ударов ракетами с подробным планом их применения.

Президент России Владимир Путин заявил, что если такое решение будет принято, это «будет означать прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в конфликте на Украине».