Рынок закрыт, начинается стройка: почему Москва прощается с районными рынками и что получит взамен

Осенью 2026 года столица почти одновременно лишилась трех районных рынков. Москвичи записывают видеообращения и собирают подписи, а город предлагает им ярмарки выходного дня. Разбираемся, зачем сносят рынки, чем их заменяют и удобно ли строить жилье на их месте.

Какие рынки закрылись в Москве и что известно о судьбе Рижского

Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости

Коптевский рынок провел последний торговый день 27 сентября, Северный у метро «Бабушкинская» закрылся 28 сентября, а следом прекратил работу и Каширский. Так почти одновременно исчезли все три рынка сети «Ветерок». Для многих торговцев, годами работавших на Коптевском, новость о закрытии стала неожиданностью, сообщало издание New Retail со ссылкой на телеграм-канал «Старт продаж».

Что появится на их месте, уже известно. По данным основателя и управляющего партнера аналитической компании ДОВОД Никиты Малова, на участке Коптевского разрешено построить 59,8 тысячи квадратных метров жилья. На месте Северного предусмотрено около 110 тысяч квадратных метров: примерно 98 тысяч жилья по реновации и 12 тысяч социальных объектов. На месте Каширского, как отмечает Малов, правительство Москвы еще в 2024 году утвердило офисы и гостиницу на 250 номеров.

Следующим в очереди может оказаться Рижский рынок. 7 октября стало известно, что участок площадью 3,21 гектара у метро «Рижская», где стоят цветочный рынок и универмаг «Крестовский», выставят на электронный аукцион для проекта комплексного развития территории. Начальная цена лота составит около 155 миллионов рублей. «Москвич Mag» уточняет: это цена не зданий, а права реализовать проект, и немедленного сноса документы не предполагают. Здания на участке подлежат сносу или реконструкции. Сами продавцы, по данным BFM, уверены, что рынок не снесут: город собирается строить здесь транспортно-пересадочный узел, который объединит три московских диаметра. О пересадочном узле между МЦД, метро и ВСМ говорит и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Торговцам идти почти некуда. Малов уточняет, что централизованного переезда для продавцов Коптевского не запланировано: площадок под перенос рынков в Москве сейчас мало.

Москвичи заметили потерю, когда она случилась. Активисты собрали больше 70 видеообращений в защиту Коптевского рынка и простояли в очереди в приемную президента, чтобы передать подписи. По словам Малова, в сентябре 2026 года Коптевский рынок искали в Яндексе в 6,6 раза чаще, чем годом раньше.

Почему в Москве закрывают рынки и что предлагают взамен

Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости

Почему участки московских рынков используют под застройку

По словам Ольги Борисовой, главная причина — в программе комплексного развития территорий. Земля под одно- и двухэтажными рыночными зданиями используется менее эффективно, чем под жильем, гостиницами и офисами. Выгодное расположение рынков позволяет использовать участки для улучшения городской инфраструктуры. Кроме того, снос снимает вопрос давно запланированной модернизации старых рынков.

У закрытия есть и плюс, и минус. «С одной стороны их снос способствует сокращению доли теневой торговли и обелению рынка, с другой, сокращает конкуренцию и выбор товаров и услуг», — говорит Борисова.

Что рынки давали городу

Малов выделяет две функции, которые плохо видны в статистике. Первая — цена. Без ремонта и фудкортов рынок часто был дешевле магазина. Он приводит наблюдение корреспондента «Комсомольской правды»: летом на Лианозовском рынке семга стоила от 1 450 рублей за килограмм, примерно вдвое дешевле магазинной. Вторая функция человеческая: знакомый продавец, у которого покупатель берет продукты годами.

Борисова добавляет, что вокруг рынков выросла целая инфраструктура: услуги, кафе, ремонтные мастерские. «К рынкам многие привыкли», — отмечает она. Теперь за покупками приходится ходить дольше, а выбор в магазинах меньше. «При этом фермерская продукция становится практически недоступной из-за сокращения площадок для торговли», — говорит эксперт.

Могут ли ярмарки, магазины и доставка заменить районный рынок

Главная замена — ярмарки выходного дня. По данным Малова, за 2025 год они продали больше 16 тысяч тонн продуктов. Это 0,12% того, что Москва съедает за год. Ярмарка работает только с пятницы по воскресенье и не может кормить район каждый день. «Ярмарка эту роль не берет: даже на выходных 23–25 октября на городских ярмарках почти везде оставались свободные места для продавцов», — считает Малов.

Гастрорынки, которыми хотели обновить старые рынки, сами выдохлись. По словам Малова, за январь–август 2026 года в Москве и области открылся один фудхолл против семи годом ранее. Слово «гастромаркет» москвичи за девять месяцев искали в Яндексе на 27% реже, чем годом раньше. Остаются магазины у дома и доставка, но магазинов становится меньше: к началу 2026 года в Москве работало 82,5 тысячи торговых точек против 87 тысяч годом ранее.

Почему москвичи недовольны закрытием рынков

«Люди недовольны, потому что теряют больше, чем точку продаж: дешевую корзину у дома и знакомого продавца, а взамен получают стройплощадку и ярмарку по выходным», — объясняет Малов. Борисова указывает еще на одну причину тревоги: новые дома и гостиницы увеличивают нагрузку на школы, транспорт и поликлиники. Объекты социнфраструктуры предусмотрены программами реновации, но на их строительство нужно время.

Оценки перспектив у экспертов расходятся. Борисова уверена, что это вопрос привычки: «Пройдет 2-3 года, город перестроится», и новые объекты порадуют москвичей удобством. Малов предлагает другой подход: «Я бы считал районный рынок частью инфраструктуры, как поликлинику, и при комплексном развитии территории оставлял крытый рынок в новом квартале».

Строительство на месте рынков: преимущества участков и ограничения

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Основатель строительной компании «Философия ремонта» Антон Панков объясняет, почему застройщики так охотно берутся за бывшие рынки. «Бывшие рынки привлекательны для застройщиков прежде всего расположением», — говорит он. Многие рынки создавались рядом с метро, крупными дорогами и жилыми районами. Малоэтажная торговая застройка занимает большую территорию, которую инвестор рассчитывает использовать выгоднее.

Но у этой выгоды есть оговорки. «Наличие дорог и коммуникаций рядом не означает, что их мощности хватит новому кварталу», — предупреждает Панков. Застройщику нужно проверить возможности подключения, транспортную нагрузку и потребность района в социальной инфраструктуре. Жилье можно строить только при соответствующих градостроительных условиях и разрешенном использовании участка.

Насколько сложно снести рынок

По словам Панкова, демонтаж рынка проще, чем подготовка территории бывшего завода: павильоны обычно легкие, и сносить их быстрее и дешевле. «Но это не универсальное правило», — оговаривается он. На месте рынка могут оказаться капитальные здания, подвалы, фундаменты и сети, которые придется отключать или переносить. Еще одна задача — безопасно вести работы рядом с дорогами и жилыми домами. Изыскания нужны в любом случае: «Бывший рынок нельзя считать чистым без исследования: все зависит от истории конкретного участка».

Может ли новый ЖК затенить соседние дома: требования к инсоляции

Высотный дом на месте малоэтажного рынка может затенять старые дома. Панков напоминает, что девелопер обязан соблюдать нормы по инсоляции и расстояниям между зданиями: «Иначе проект не удастся согласовать». По СанПиН 1.2.3685-21, действующему в 2026 году, Москва относится к центральной зоне. В одно-, двух- и трехкомнатной квартире норматив инсоляции должен выполняться минимум в одной комнате, а в квартире с четырьмя и более комнатами — минимум в двух. Базовый норматив — не менее двух часов непрерывной инсоляции в период с 22 апреля по 22 августа.

Проектировщик считает влияние новостройки и на соседние дома, и на новые квартиры. Если расчет показывает нарушение, приходится менять высоту, расположение или форму корпусов. Отдельно учитываются противопожарные расстояния.

Итог: можно ли сохранить районный рынок при новой застройке

Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости

С точки зрения строителя, участки бывших рынков удобны для застройки, а нормативы защищают соседей. Но вопрос, который тревожит москвичей, лежит за пределами инсоляции и фундаментов: чем город заменит дешевую корзину у дома и знакомого продавца, пока остается без ответа.