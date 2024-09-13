AP: разногласия в конгрессе США могут привести к приостановке помощи ВСУ

США могут приостановить военную помощь Украине на сумму до 5,8 млрд долларов из-за того, что в Конгрессе пока не могут прийти к единому мнению по потолку госдолга бюджета, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Средства на сумму около 5,8 млрд долларов выделили для продления программы передачи военной помощи Киеву. Но разногласия в Конгрессе могут привести к приостановке поставок вооружения Presidential Drawdown Authority.

В настоящее время Пентагон отправляет киевскому режиму вооружение и военную технику из запасов армии США.

Ранее сообщалось, что Киев хочет получить от США разрешение на удары по российским целям дальнобойными ракетами. Президент России Владимир Путин вскоре прокомментировал ситуацию, заявив, что если Запад даст такое разрешение, это будет означать, что НАТО напрямую вступило в конфликт с РФ.