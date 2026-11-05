75 000 000 шагов к маме: невероятная эпопея Карла Бушби, который 28 лет шел пешком вокруг Земли

Представьте, что вы выходите из дома с 500 долларами в кармане, не имея спонсоров, и даете себе обещание: обойти всю планету пешком и не садиться ни на один вид транспорта, пока не вернетесь обратно. Звучит как завязка для безумного приключенческого романа? Но для британца Карла Бушби это стало реальностью длиною в 28 лет. 2 ноября 2026 года 57-летний путешественник совершил свои последние шаги , обняв мать возле ее дома в британском городе Халл. За его плечами — более 58 000 километров, 75 000 000 шагов, 25 стран, тысячи смертельных опасностей и два официальных мировых рекорда. В материале РИАМО — подробности этого фантастического путешествия.

Кто такой Карл Бушби и как родилась идея обойти Землю пешком

Фото - © Личная страница Карла Бушби в соцсети

Карл Бушби родился в 1969 году в Великобритании. До того как стать самым упорным пешеходом в истории, он служил в Воздушно-десантных войсках Великобритании (Parachute Regiment). Именно армейская выучка, железная дисциплина и невероятный уровень физической выносливости помогли ему выжить в экстремальных условиях.

Идея грандиозной экспедиции, получившей название «Goliath Expedition» («Экспедиция Голиаф»), родилась в середине 1990-х годов. Отец Карла прислал ему открытку на день рождения, где упомянул спор двух бойцов спецназа о том, можно ли пройти пешком от Лондона до Нью-Йорка через Берингов пролив.

Эта идея настолько захватила Бушби, что он подошел к карте мира и маркером нарисовал непрерывную линию. Но он не остановился на Нью-Йорке, а продлил маршрут до самого южного края Южной Америки — города Пунта-Аренас в Чили. Служба в армии к тому моменту подходила к концу, личная жизнь переживала кризис после развода, и 29-летний Карл понял: это дело всей его жизни.

Он сформулировал для себя всего два незыблемых правила:

Никакого транспорта для продвижения вперед. Каждая миля должна быть преодолена силой собственных ног. Возвращение домой возможно только пешком.

Маршрут Карла Бушби: 58 тысяч километров через 25 стран

Фото - © Wikipedia.org

1 ноября 1998 года Карл Бушби сделал первый шаг на огненной земле Патагонии в Чили. Изначально он планировал завершить путешествие за 12 лет, но бюрократические преграды, военные конфликты и природные стихии растянули экспедицию почти на три десятилетия.

Маршрут Бушби пролегал через Южную, Центральную и Северную Америку, Азию и Европу:

Джунгли, боевики и тюрьма: испытания в Южной Америке

В Патагонии ураганные ветры сбивали Карла с ног и уносили его 100-килограммовую тележку снаряжения, которую он ласково назвал «Зверь» (The Beast). В Колумбии он чудом избежал боестолкновений с боевиками ФАРК, а при переходе через непроходимые джунгли Дарьенского пробела был арестован властями Панамы за отсутствие визы и провел 18 дней в тюрьме.

Ледяной ад Берингова пролива

В марте 2006 года Бушби вместе с французским путешественником Дмитрием Киффером совершил то, что считалось невозможным: пересек замерзший Берингов пролив из Аляски в Россию пешком. Они преодолели 90 километров по движущимся льдинам и открытой воде за 14 дней. Однако по прибытии на Чукотку их тут же задержали сотрудники ФСБ за нарушение границы.

Российские бюрократические тупики

Российский этап стал одним из самых сложных не из-за морозов, а из-за визовых проблем. Карлу годами запрещали въезд, и ему приходилось делать длительные паузы, ожидать разрешения и возвращаться строго в ту точку, где прервался его путь.

Плавление Каспия и обход войн

Из-за геополитических сложностей и конфликтов Бушби пришлось скорректировать маршрут в Центральной Азии. Чтобы обойти зону боевых действий, он пошел на новый рекорд: в 2024 году за 31 день переплыл Каспийское море (около 300 км) в составе команды, задействовав ласты и специальную экипировку.

Финишный спрут через Ла-Манш

Добравшись через Турцию и Европу до побережья Франции в 2026 году, Карл столкнулся с последней преградой — Ла-Маншем. Пешеходный тоннель под проливом закрыли для прохода из соображений безопасности. Не имея специальной подготовки, Бушби надел гидрокостюм и за три дня (проведя в воде более 20 часов) переплыл Английский канал, ступив на родную землю в Дувре 5 октября 2026 года.

Как Карл Бушби вернулся домой после 28 лет путешествия

Фото - © Личная страница Карла Бушби в соцсети

Остаток пути в 400 километров от Дувра до родного города Халл Карл преодолел уже в режиме триумфального марша. 2 ноября 2026 года, толкая перед собой все ту же верную тележку, он прошел по улицам Халла под аплодисменты встречающих горожан и обнял свою пожилую мать Анжелу.

В своих первых интервью после финиша 57-летний путешественник признался, что главная плата за такую мечту — это не физические травмы или холода, а утраченные социальные связи и одиночество.

«Это почти как приехать в чужую страну, — поделился Бушби с журналистами CBS. — Я 28 лет расплачивался долларами, я не знаю брендов в местных магазинах. Пару раз я едва не попал под машину, потому что за столько лет привык смотреть в другую сторону при переходе дороги!»

Сейчас Карл планирует написать книгу, запустить цикл лекций и принять участие в выпуске документального фильма о своем 28-летнем путешествии. Но главное, по его словам, — наконец-то обрести покой и научиться жить обыденной мирной жизнью.