Жители Подмосковья подали более 13 тыс онлайн-заявок на приватизацию жилья

Более 13 тыс. электронных заявлений на приватизацию жилья поступило от жителей Московской области с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Совершеннолетние жители Подмосковья, проживающие в жилом помещении по договору социального найма, могут подать электронное заявление на его приватизацию. Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости».

Для подачи заявления нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в приватизируемом помещении было зарегистрировано несколько человек, потребуется согласие каждого из них.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Услуга бесплатная. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.