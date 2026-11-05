Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов

В четверг утром, 5 ноября, на дорогах Подмосковья зафиксировали 1 091 344 автомобиля. Это на 4,1% больше среднего показателя прошлого месяца. Загруженность дорог составила 5 баллов.

Движение в сторону Москвы затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.