В Подольской больнице напомнили о роли диспансеризации в выявлении рака легкого

Врачи Подольской областной клинической больницы с начала 2026 года выявили рак легкого у 64 пациентов. Диспансеризация и профилактические осмотры помогают обнаружить заболевание на ранних стадиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак легкого — самый распространенный вид злокачественных новообразований в мире. В России он занимает первое место по заболеваемости среди злокачественных опухолей у мужчин, а по смертности — среди мужчин и женщин как в стране, так и в мире.

К факторам риска относятся наследственная предрасположенность, курение, в том числе пассивное, возраст старше 50 лет, радиоактивное облучение, хронические заболевания органов дыхания, вирусные инфекции, контакт с канцерогенами и плохая экология.

Заболевание отличается скрытым течением и ранним появлением метастазов: раковые клетки быстро делятся и распространяются по организму. Ранними признаками могут быть слабость, отечность, головокружение, снижение аппетита и потеря веса. Позже появляются боль, одышка, сухой кашель и кровохарканье.

«В Подольской областной клинической больнице проходят лечение 213 пациентов с диагнозом рак легкого, 64 из них выявлены с начала 2026 года. До 60% онкологических поражений легких выявляются на флюорографии», — рассказал заместитель главного врача больницы по медицинской части, кандидат медицинских наук Роман Петрович Литвинов.

Он подчеркнул важность регулярной диспансеризации, профилактических осмотров и сезонной вакцинации. Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шансы пациента на жизнь.

Жители округа могут пройти диспансеризацию по будням в восьми поликлинических отделениях больницы, кроме поликлиники на Бородинской, 22. Проверить здоровье также можно на выездных диспансеризациях, Единых днях диспансеризации по субботам раз в две недели и Днях открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.