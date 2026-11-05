«ПСК Фарма» в Дубне зарегистрировала препарат для контрастной МРТ

Компания «ПСК Фарма» сможет ежегодно выпускать 445 тыс. упаковок нового препарата для контрастной МРТ. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, предприятие производит таблетки, аэрозоли и фармсубстанции — всего более 100 лекарственных препаратов.

Новый препарат отличается высокой концентрацией, что позволяет снизить объем вводимого пациенту раствора. Его применяют в неврологии и нейрохирургии для диагностики опухолей мозга и очагов рассеянного склероза, в онкологии и маммологии — для выявления новообразований внутренних органов и молочных желез, оценки их распространенности.

В кардиоангиологии средство используют для оценки перфузии миокарда, выявления ишемии и МР-ангиографии сосудов. Препарат также применяют в педиатрии, в том числе у доношенных новорожденных.

«Регистрация нового препарата — первый шаг в новом для компании направлении контрастных препаратов. Современной диагностике нужны не только точность и надежность, но и стабильные поставки. Мы хотим, чтобы врачи и больницы в России могли рассчитывать на отечественное предложение в этом сегменте», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.