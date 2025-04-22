В Сети распространилась информация, что на предстоящих переговорах по украинскому кризису, которые запланированы на 23 апреля в Лондоне, США могут предложить Украине и европейским странам признать Крым российским, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Осведомленные источники иностранного СМИ сообщают, что Вашингтон намеревается предложить не только признание Крыма российской территорией, но и заморозку текущей линии фронта в рамках мирного соглашения.

Западные чиновники удивляются силе давления на Киев со стороны США, сообщают спикеры.

О предстоящих переговорах по вопросу Украины ранее сообщил президент этой страны Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, в переговорах будут участвовать в том числе США и Франция.